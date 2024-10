Igor Jesus agrada Dorival e alegra Marquinhos em estreia na Seleção: "Um dos grandes ganhos"

Igor Jesus estreou na Seleção Brasileira com o pé direito. O atacante marcou um dos gols da vitória de 2 a 1 sobre o Chile, nesta quinta-feira, fora de casa, pela nona rodada das Eliminatórias para a Copa do Mundo de 2026. A atuação do botafoguense, aliás, rendeu elogios do técnico Dorival Júnior.

O comandante viu com bons olhos a entrada do garoto no time. Na sua visão, o Brasil ganhou novas alternativas no ataque com a presença de um camisa 9.

"A presença do Igor Jesus preencheu aquele homem mais presente na área, que pode ser pivô em determinados momento. Ao mesmo tempo, com essas flutuações, permite buscar o ataque na última linha, algo que tivemos hoje consideravelmente e não vínhamos tendo. Foi uma mudança de comportamento", analisou.

"Foram muitos lances em que atacamos a última linha adversária. Isso é natural que tenha feito com que a gente pudesse criar mais oportunidade do que em outros jogos. Talvez tenha sido um dos grandes ganhos dessa partida", ampliou.

Um dos jogadores mais experientes do atual elenco da Seleção, Marquinhos também gostou do que viu. O zagueiro salientou a sua felicidade de ver Igor Jesus à vontade em sua primeira oportunidade com a Amarelinha.

"Ficamos muito felizes quando tem jogadores que chegam na Seleção com essa personalidade. A primeira vez a gente sabe que não é fácil. Eu tive tempo, fiquei muito tempo no banco, vendo os meus ídolos, antes de estrear. Ficamos muito felizes quando o jogador chega sendo titular e dá certo, quando ele vai bem e faz gol", contou.

"Os mais experientes vão sempre dar esse suporte. Estamos falando muito com eles para que eles se sintam à vontade. É muito importante ter uma base e um grupo forte, para que eles se sintam bem no grupo. É isso que estamos buscando, consolidar esse grupo", completou.

Igor Jesus jogou 76 minutos. Além do gol, finalizou duas vezes (uma no alvo) e venceu cinco de 10 duelos, segundo dados do Sofascore.

O atacante vem sendo um dos principais destaques do Botafogo, atual líder do Campeonato Brasileiro. Agora, ele espera repetir o sucesso na próxima terça-feira, quando o Brasil encara o Peru, pela 10ª rodada das Eliminatórias. A bola rola no gramado do Mané Garrincha a partir das 21h45 (de Brasília).