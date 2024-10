Hungria x Holanda: veja prováveis escalações e onde assistir ao duelo pela Liga das Nações

Hungria e Holanda fazem, nesta sexta-feira, duelo válido pela 3ª rodada da Liga das Nações da Uefa. A partida será disputada na Puskas Arena Park, em Budapeste, a partir das 15h45 (de Brasília).

As equipes estão no Grupo 3 da Liga A. Os donos da casa vêm de empate contra a Bósnia por 0 a 0 na rodada anterior e estão em último lugar, com um ponto conquistado. Já a Holanda também empatou na em sua última partida, contra a Alemanha, em 2 a 2. Os visitantes estão na segunda colocação, com quatro pontos.

ONDE ASSISTIR



A partida será transmitida pelo SporTV (TV fechada).

CLASSIFICAÇÃO

Hungria: um ponto em duas partidas; iniciou a rodada em 4º lugar;



Holanda: quatro pontos em duas partidas; iniciou a rodada em 2º lugar.

PROVÁVEIS ESCALAÇÕES

Hungria: Dibusz; Dárdai, Orbán e Botka; Bolla, Nikitscher, Schafer e Nagy; Gazdag e Szoboszlai; Varga.



Técnico: Marco Rossi.

Holanda: Verbruggen; Dumfries, de Ligt, van Dijk e Hato; Timber, Reijnders e Gravenberch; Xavi Simons, Brobbey e Gakpo.



Técnico: Ronald Koeman.