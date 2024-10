GP São Paulo terá homenagem histórica a Ayrton Senna com icônica McLaren MP4/5B do título mundial de 1990

Em homenagem ao legado de Ayrton Senna, os fãs de Fórmula 1 e admiradores do piloto terão uma oportunidade única de reviver a história do automobilismo durante o Grande Prêmio de São Paulo 2024. A ação, intitulada "Senna Sempre", faz parte das homenagens que serão feitas ao maior ídolo nacional do automobilismo no autódromo e celebra três décadas de seu legado.

A Honda e a McLaren trarão ao Brasil o icônico MP4/5B, carro original com o qual Senna conquistou o Campeonato Mundial de 1990. O modelo dará uma volta na pista, ao som do histórico tema da vitória, no final de semana do GP São Paulo. O piloto que conduzirá essa relíquia já foi definido, mas sua identidade será mantida em segredo até o momento da apresentação.

Após essa volta na pista, o MP4/5B será posicionado próximo à área de boxes, onde ficará em exibição para o público que participará do Pit Lane Walk, no caminho para a área.

Esta visitação exclusiva permitirá que os espectadores vejam esse ícone da história da Fórmula 1, onde reviverão momentos marcantes da carreira de Ayrton Senna.

A organização do GP São Paulo de F1 convida todos os presentes a comparecer ao evento nas cores verde e amarelo, tornando-se parte da celebração a um dos maiores ídolos do esporte brasileiro.

Essa iniciativa da Honda e da McLaren celebra os 30 anos do legado da vitoriosa trajetória de Senna e sua profunda conexão com os fãs brasileiros.

O evento promete ser um dos pontos altos da edição deste ano, oferecendo uma experiência inesquecível para todos os apaixonados pelo automobilismo.

A parceria entre a McLaren e a Honda deixou uma marca indelével na história da equipe. Durante uma era de sucesso sem precedentes, entre 1988 e 1992, a McLaren-Honda conquistou impressionantes 44 das 80 corridas em que participou.

Ayrton Senna foi coroado Campeão Mundial em 1988, 1990 e 1991, todos com esta equipe. Naquela época, a McLaren-Honda era indiscutivelmente a equipe dominante da Fórmula 1.