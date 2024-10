Flamengo lança novo modelo como 3º uniforme

O Flamengo divulgou uma novidade para a reta final da temporada de 2024. O clube apresentou o novo modelo para o terceiro uniforme, inspirado no brilho dos diamantes.

A ideia da nova camisa é fazer uma conexão com a história de glórias do Flamengo e valorizar as joias presentes no elenco do clube. Participaram do lançamento De Arrascaeta, Carlos Alcaraz e Matheus Gonçalves do elenco profissional masculino; Rayan Lucas e Felipe Teresa, das categorias de base; e Djeni e Diovanna, da equipe feminina.

"O novo manto 3 tem um layout diferenciado, muito moderno, e tem como ideia homenagear as joias do nosso futebol. Temos certeza de que o visual novo para este terceiro manto será e muito bem aceito pela nossa Nação", destaca Gustavo Oliveira, vice-presidente de comunicação e marketing do Flamengo.

A nova camisa tem a cor preta como predominante, com os detalhes que remetem a diamantes em tons prateados. O escudo do Flamengo e a marca do fornecedor esportivo (Adidas) aparecem em prata. O valor do produto será de R$349,99 nas versões torcedor masculina e feminina e R$299,99 no modelo infantil.