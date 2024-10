Em julgamento no STJD, duelo entre Fluminense e São Paulo tem resultado mantido; veja detalhes

O São Paulo não obteve sucesso na tentativa de anular a derrota para o Fluminense. Nesta sexta-feira. o Pleno do Superior Tribunal de Justiça Desportiva (STJD) decidiu não atender a solicitação do time paulista, que alegou um erro de direito no duelo disputado no dia 1º de setembro, no Maracanã.

Os nove votos dos auditores do STJD seguiram a linha da manutenção do resultado. A votação no plenário foi realizada após as defesas dos clubes e dos árbitros envolvidos no embate terem se pronunciado.

"Foi a decisão que a gente esperava, o pedido era sem fundamento esportivo e jurídico. Não acho que houve erro de direito, mas de aplicação da regra. No depoimento, o árbitro deixou claro um erro de comunicação. O erro não trouxe relevância para o andamento da partida", disse o presidente do Fluminense, Mário Bittencourt, em entrevista à ESPN.

O dirigente do clube carioca considera o resultado do julgamento fundamental para o futuro do Brasileirão. "Se formos trazer ao tribunal cada erro que acontecer com os árbitros, o campeonato não vai terminar", emendou.

A tensão entre São Paulo e Fluminense teve início após o jogo da 25ª rodada do Brasileirão, em que o Tricolor foi derrotado por 2 a 0. Após o duelo, a diretoria do clube paulista acionou o STJD por entender que houve erro de direito em uma decisão do árbitro Paulo César Zanovelli.

O Tricolor realizou um jogo-treino com o E.C. São Bernardo nesta sexta-feira (30), no CT da Barra Funda, e venceu por 3 a 0. Os gols da atividade, que foi dividida em dois tempos de 35 minutos cada, foram marcados por William, Erick e Galoppo.#VamosSãoPaulo ?? ? Rubens Chiri... pic.twitter.com/PKQXNMCW9H ? São Paulo FC (@SaoPauloFC) October 11, 2024

O árbitro do confronto confirmou o primeiro gol do Fluminense após dar vantagem em um lance de falta, deixando de lado uma ajeitada de mão do zagueiro Thiago Silva na origem da jogada.

Um dos principais pontos é que Zanovelli foi chamado pelo VAR para revisar o lance e poderia ter corrigido o erro que o Tricolor paulista alega. No entanto, em análise divulgada posteriormente, o juiz explicou que deu a vantagem no lance e manteve a decisão do gol.

O São Paulo, então, foi ao STJD pedindo a anulação da partida, mas acabou não obtendo sucesso. Já Paulo César Zanovelli, que havia sido suspenso por 15 dias, obteve efeito suspensivo no Tribunal na última quinta-feira e pode voltar a apitar normalmente.

A ida do São Paulo ao STJD gerou atrito entre as diretorias dos dois clubes. Mário Bittencourt criticou a atitude do time paulista e Casares rebateu, dizendo que "tiveram times que subiram para a divisão especial passando por cima da regra que foi estabelecida no campo" - fazendo referência ao fato do Fluminense ter subido da Série C direto para a A em 2000.

Mário Bittencourt, então, retrucou as declarações de Casares e mencionou o caso de Sandro Hiroshi. No Brasileirão de 1999, Hiroshi adulterou sua data de nascimento e, por ter sido escalado contra o Botafogo, o São Paulo foi punido pelo STJD com a perda dos três pontos conquistados na vitória.

Agora, resta saber se a situação entre São Paulo e Fluminense será encerrada com a decisão do STJD, ou se as coisas continuarão tensas fora de campo.