Em final de contrato, Matheus Araújo completa um mês sem ser relacionado no Corinthians

O meia Matheus Araújo, que está em final de contrato com o Corinthians, completa nesta sexta-feira um mês sem ser relacionado pelo técnico Ramón Díaz.

O jovem começou a temporada como titular no Timão, sob o comando de Mano Menezes, mas foi perdendo espaço. A última vez que Matheus entrou em campo foi no dia 13 de agosto, na vitória por 2 a 1 contra o RB Bragantino pela Copa Sul-Americana. Já o último jogo em que foi relacionado aconteceu no dia 11 de setembro, na vitória por 3 a 1 diante do Juventude pela Copa do Brasil.

O contrato de Matheus Araújo com o Corinthians é válido apenas até o final do ano. O Timão tinha o interesse de estender o vínculo no começo do ano, conforme apurou a reportagem da Gazeta Esportiva, mas as tratativas não avançaram.

Com a pouca minutagem de Araújo, a tendência é que o meia não fique no Corinthians para 2025, caso semelhante ao do zagueiro Caetano.

Desde que Ramón Díaz chegou, o Timão contratou vários nomes para o setor de Matheus Araújo, como José Martínez, Alex Santana, Charles e André Carrillo. Dos que já estavam na equipe, os jovens Ryan e Breno Bidon também possuem mais prestígio do que o camisa 30.

O próximo jogo do Corinthians será contra o Athletico-PR, no dia 17 de outubro (quinta-feira), pela 30ª rodada do Campeonato Brasileiro. A bola rola às 20 horas (de Brasília), na Neo Química Arena.

Nesta temporada, Matheus Araújo soma 12 jogos (três como titular) pelo Corinthians. Ao todo, o jovem acumula 45 partidas com a camisa do Timão, sendo 11 desde o início, e dois gols marcados.