DM do Corinthians: Diego Palacios evolui e trabalha no campo com equipe de fisioterapia

O lateral esquerdo Diego Palacios, do Corinthians, está evoluindo no processo de reabilitação de uma artroscopia no joelho esquerdo. Na manhã desta sexta-feira, o atleta realizou atividades no campo com a equipe de fisioterapia.

Palacios se machucou em seu primeiro jogo com a camisa do Corinthians, contra o São Bernardo, no final de janeiro. Na ocasião, o clube alegou que o equatoriano sentiu uma lesão crônica de cartilagem no joelho esquerdo.

Após meses de recuperação, o atleta chegou a ser relacionado para o jogo contra o Atlético-GO, no dia 11 de junho. Porém, após sofrer um trauma durante um treinamento, o clube optou por realizar a artroscopia no joelho esquerdo de Palacios, buscando corrigir a lesão crônica.

Já o meia Ruan Oliveira, que teve uma lesão no ligamento cruzado anterior do joelho direito no final do ano passado, segue se recuperando e também trabalha no gramado.

Palacios foi adquirido pelo Corinthians em definitivo no início do ano e assinou contrato até final de 2027. Ruan Oliveira, por conta de sua lesão, renovou o contrato de empréstimo até o final desta temporada e tem futuro incerto no clube.