Data do Mister Olympia 2024: veja dias de competição e onde assistir

Do UOL, Em São Paulo

O Mister Olympia 2024, maior evento mundial de fisiculturismo, começou nesta quinta (10) e vai até domingo (13). O torneio acontece em Las Vegas, nos Estados Unidos.

Com 11 categorias masculinas e femininas, o evento promete grandes disputas e a distribuição de mais de R$ 8,6 milhões em prêmios. Confira os dias de cada competição e como acompanhar as transmissões.

Onde assistir ao Mister Olympia 2024?

Olympia TV. O evento será transmitido exclusivamente pela plataforma Olympia TV, por meio de pay-per-view.

Horários. As transmissões começam às 13h30 (horário de Brasília) com o pré-julgamento. As finais ocorrem entre 22h e 23h.

Agenda do Mister Olympia 2024

Os torneios acontecem na sexta-feira e sábado. Veja a seguir a programação completa deles.

Sexta-feira, 11 de outubro

Pré-julgamento: Fitness Olympia, 212 Olympia, Figure Olympia, Women's Physique Olympia, Ms. Olympia, Wellness Olympia

Horário: A partir de 13h30 de Brasília.

Finais: Fitness Olympia, 212 Olympia, Figure Olympia, Women's Physique Olympia, Ms. Olympia, Wellness Olympia

Pré-julgamento da Mr. Olympia (Open Bodybuilding)

Horário: A partir de 22h de Brasília.

Sábado, 12 de outubro

Pré-julgamento: Classic Physique Olympia, Men's Physique Olympia, Bikini Olympia, Wheelchair Olympia (pré-julgamento e finais)

Horário: a partir de 13h30 de Brasília.

Finais: Mr. Olympia (Open Bodybuilding), Men's Physique Olympia, Bikini Olympia, Classic Physique Olympia

Horário: a partir de 23h de Brasília.

Brasileiros no Mister Olympia 2024

O Brasil estará representado no Mister Olympia 2024, com 48 atletas competindo em 10 das 11 categorias.

Entre os principais destaques, estão Ramon Dino, que disputa na Classic Physique e busca destronar o pentacampeão Chris Bumstead, e Francielle Mattos e Isa Pereira Nunes, que são fortes candidatas ao título na categoria Wellness.

Lista de participantes brasileiros

Mr. Olympia (Open Bodybuilding): Rafael Brandão, Bruno Santos

212 Olympia: Vitor Alves Porto de Oliveira, Marcello Alfonsi, Francisco Barrios Vlk, Fabricio Moreira

Classic Physique Olympia: Everson Costa Melo, Ramon Dino, Gabriel Zancanelli, Fabio Junio, Eric Lisboa, Livinho, Gabriel Pereira Junior, Javorski Diego Alejandro Galindo Garavito, Matheus Menegate, Breno Freire, Julio Simões

Men's Physique Olympia: Carlos de Oliveira, Kaique Santos, Edvan Palmeira, Vinicius Mateus Viera Lima, Vitor Chaves, Matheus Nery Oliveira, Emerson Costa, Guilherme Gualberto, Rafael Oliveira, Emmanuel Costa

Ms. Olympia: Alcione Santos Barreto, Leyvina Rodrigues Barros

Figure Olympia: Leticia Ramos

Bikini Olympia: Luciana Santos, Priscila Rodrigues, Angélica Teixeira, Isa Pecini

Women's Physique Olympia: Zama Benta, Carol Alves

Wellness Olympia: Francielle Mattos, Isa Pereira Nunes, Giselle Machado, Marcela Mattos, Rayane Fogal, Valquiria Lopes, Narla Vilar, Daniele Mendonça, Eduarda Bezerra, Camile Luz

Wheelchair Olympia: Josué Fabiano (Gorila Albino).

Conheça as categorias

Bikini. Avalia feminilidade, cintura fina e ombros trabalhados, sem exigir grande volume muscular.

Wellness. Foco nos membros inferiores, com destaque para glúteos e quadríceps.

Fitness. Combina fisiculturismo e ginástica, com as atletas realizando rotinas de dança e flexibilidade.

Figure. Exige um equilíbrio entre volume muscular e cintura fina, mantendo a feminilidade.

Classic Physique. Homenageia o fisiculturismo clássico, com foco em estética e proporcionalidade. Criada em 2016, ela tem como inspiração os físicos da época em que Arnold Schwarzenegger competia, entre 1970 e 1980.

212 Olympia. Limita o peso dos atletas a 212 libras (96,16 kg), destacando volume muscular.

Men's e Women's Physique. Avalia a combinação de estética, elegância e desenvolvimento muscular.

Mr. e Ms. Olympia. As principais categorias, com foco no maior volume muscular possível, também conhecida como Open Bodybuilding, sem limite de peso ou altura entre os competidores.

Wheelchair. Competição exclusiva para atletas cadeirantes, com destaque no desenvolvimento muscular dos membros superiores.