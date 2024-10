Corinthians passa informações sobre a venda de ingressos para jogo contra o Athletico-PR; veja preços

O Corinthians passou informações sobre a venda de ingressos para o jogo contra o Athletico-PR, pela 30ª rodada do Campeonato Brasileiro. A comercialização das entradas para o confronto que será disputado na Neo Química Arena começará na manhã deste sábado. O duelo será na próxima quinta-feira, às 20 horas (de Brasília).

Como é habitual, a comercialização das entradas será feita de forma escalonada, levando em conta prioridades de acessibilidade e do Fiel Torcedor. A venda será feita exclusivamente de forma online, pelo site www.fieltorcedor.com.br.

Veja informações sobre a venda dos ingressos:

Sábado (12), a partir das 11 horas

Abertura para Não Pagantes e PCDs

Domingo (13), a partir das 11 horas

Abertura da venda de estacionamento para os proprietários adimplentes do plano Minha Cadeira, do Fiel Torcedor.

Domingo (13), a partir das 13 horas

Abertura para todos os membros adimplentes do Fiel Torcedor que tenham a partir de 80 pontos independentemente do plano e membros adimplentes do plano Meu Amor, que poderão adquirir ingressos de todos os setores disponíveis para seu plano e realizar a compra do estacionamento pelo site do Fiel Torcedor (mediante disponibilidade de ingressos).

Domingo (13), a partir das 15 horas

Abertura para todos os membros adimplentes do Fiel Torcedor que tenham a partir de 60 pontos, independentemente do plano, que poderão adquirir ingressos de todos os setores disponíveis para seu plano e realizar a compra do estacionamento pelo site do Fiel Torcedor (mediante disponibilidade de ingressos).

Domingo (13), a partir das 17 horas

Abertura para todos os membros adimplentes do Fiel Torcedor que tenham a partir de 40 pontos, independentemente do plano, que poderão adquirir ingressos de todos os setores disponíveis para seu plano e realizar a compra do estacionamento pelo site do Fiel Torcedor (mediante disponibilidade de ingressos).

Domingo (13), a partir das 19 horas

Abertura para todos os membros adimplentes do Fiel Torcedor que tenham a partir de 20 pontos, independentemente do plano, que poderão adquirir ingressos de todos os setores disponíveis para seu plano e realizar a compra do estacionamento pelo site do Fiel Torcedor (mediante disponibilidade de ingressos).

Segunda-feira (14), a partir das 11 horas