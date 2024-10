Corinthians é um dos times que mais finaliza no Brasileiro, mas peca em falta de pontaria; veja números

O Corinthians é um dos times que mais finaliza nesta edição de Campeonato Brasileiro, mas tem dificuldade em converter as chances criadas em gol.

Segundo números apresentados pela plataforma Sofascore, o Corinthians é o terceiro time que mais finaliza em média neste Brasileirão, com 14,7 arremates por partida. Palmeiras lidera o quesito, com 17,6, e Athletico-PR aparece na segunda posição, com 15,9.

Em relação aos chutes no gol, o Timão aparece na sexta colocação, com 4,8 em média. Palmeiras (5,8), Flamengo (5,6), Botafogo (5,4), Internacional (5,1) e Athletico-PR (5,0) integram o top-5.

Se os números de arremate mostram o volume ofensivo do Corinthians na competição, a quantidade de chutes convertidos em gol escancara a falta de eficiência da equipe.

O Timão possui o 5º pior ataque do Brasileirão, com 29 gols em 29 jogos. Apenas Atlético-GO (22), Fluminense (22), Cuiabá (25) e Athletico-PR (27) possuem números inferiores.

O artilheiro do Corinthians no Campeonato Brasileiro é o atacante Yuri Alberto, com sete gols. O meia Rodrigo Garro e o também atacante Ángel Romero, ambos com cinco tentos, fecham o top-3.

Para escapar da zona de rebaixamento, um dos focos do Corinthians nesta reta final de competição é aprimorar a pontaria. A primeira chance de mostrar evolução nesse tópico será contra o Athletico-PR, no dia 17 de outubro (quinta-feira), às 20 horas (de Brasília), na Neo Química Arena.