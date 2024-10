Copa do Brasil: Corinthians não deveria entrar em campo, diz Vítor Guedes

Em participação na Live do Corinthians desta sexta (11), o comentarista Vítor Guedes opinou que a maior parte da torcida apoiaria o time alvinegro na decisão de não entrar em campo no segundo jogo da semifinal da Copa do Brasil.

O Superior Tribunal de Justiça Desportiva (STJD) negou nesta sexta o pedido de Vasco e Corinthians para anulação da alteração da tabela das partidas de volta da semifinal do torneio. Assim, Vasco x Atlético-MG e Corinthians x Flamengo estão confirmados para os dias 19 e 20 de outubro, respectivamente, datas estabelecidas pela CBF, que inverteu jogos da Copa do Brasil e do Brasileirão.

Vítor Guedes disse que a decisão é vergonhosa e que Ednaldo Rodrigues, presidente da CBF, deveria ser impedido de se aproximar da sede do Corinthians. Além disso, o comentarista entende que a situação mostrou que a CBF tem um clube de preferência - o Flamengo.

Eu acho uma vergonha, uma indecência, uma excrescência, uma coisa vil, ignóbil, canalha, à altura da CBF. Acho que o Corinthians deveria ter declarado o Ednaldo Rodrigues persona no grata em toda a Zona Leste de São Paulo, do Parque São Jorge até Itaquera, passando pelo Centro, em Bom Retiro. Não poderia nunca mais pisar lá, a não ser como presidente da CBF. E acho que o Corinthians deveria pagar para ver e não entrar em campo. É muito fácil cobrar heroísmo do pescoço alheio. [...] Não sou eu que vou pagar as consequências se o Corinthians não entrar em campo. Então, não estou exigindo isso, mas eu, no lugar do Corinthians, por pior que fosse a consequência, acho que a maior parte da torcida apoiaria.

Vítor Guedes

