Com gols de William Gomes, Erick e Galoppo, São Paulo bate EC São Bernardo em jogo-treino

Na manhã desta sexta-feira, dando sequência à preparação para enfrentar o Vasco, o São Paulo disputou um jogo-treino contra o EC São Bernardo. O Tricolor venceu o adversário por 3 a 0, no CT da Barra Funda, com gols de William Gomes, Erick e Galoppo.

A atividade desta sexta-feira foi dividida em dois tempos de 35 minutos cada e teve como principal objetivo aprimorar o ritmo de jogo dos atletas que não vêm atuando com tanta frequência.

Seguindo tal lógica, o técnico Luis Zubeldía mandou a campo um time composto por: Young; Moreira, Ruan, Igão e Matheus Belém; Méndez, Nestor e Galoppo; Rodriguinho, Erick e William Gomes.

No decorrer do jogo-treino, o treinador argentino também deu chances a Leandro, Santi e Henrique, além de outros três jogadores das categorias de base: o lateral esquerdo Felipe, o meio campista Bezerra e o atacante Lucca.

Os titulares do São Paulo, que não participaram do jogo-treino, abriram os trabalhos do dia com um vídeo. Na sequência, partiram para o gramado, onde realizaram uma série de trabalhos técnicos, com combinações ofensivas e de ataque contra defesa.

Para o confronto diante do Vasco, Zubeldía deve ter um reforço. O atacante Ferreira já voltou a treinar normalmente com o restante do grupo após se recuperar de uma lesão na coxa. Assim, ele pode voltar a ficar à disposição. Calleri e Alan Franco, que estavam suspensos, também voltam a ficar disponíveis.

Em contrapartida, o comandante argentino terá quatro ausências certas. André Silva e Arboleda precisarão cumprir suspensão por acúmulo de cartões amarelos, enquanto Alisson e Pablo Maia seguem se recuperando de suas respectivas lesões.

Agora, o elenco são-paulino terá mais três sessões de treino para o embate, já que voltará a folgar neste domingo. O São Paulo encara o Vasco na próxima quarta-feira (16), às 21h45 (de Brasília), no Estádio Brinco de Ouro, em Campinas, pela 30° rodada da Série A.