Com Corinthians e Santos, Conmebol divulga detalhes das quartas de finais da Libertadores feminina

Nesta sexta-feira, a Conmebol definiu os detalhes das quartas de finais da Libertadores feminina. Na disputa, o futebol brasileiro está representado por Corinthians e Santos.

Atual campeão, o Timão enfrentará o Olimpia, às 17h (de Brasília) desse sábado, no Estádio Arsenio Erico. Já o Peixe jogará contra o Boca Juniors, na mesma data e local, às 20h.

Do outro lado da chave, Independiente Santa Fé e Alianza Lima se encaram às 17h, nesse domingo, no Estádio Carfem. Mais tarde, às 20h, Deportivo Cali fecha os encontros das quartas de finais frente ao Independiente del Valle.

Na primeira fase, o Santos teve a melhor campanha, com 100% de aproveitamento. Assim, as Sereias da Vila terminaram na liderança do Grupo B, com nove pontos.

Já o Corinthians também terminou invicto, com dois triunfos e um empate. Com sete pontos, a equipe conquistou a ponta pela superioridade no saldo de gols contra o Boca Juniors (10 vs 3).