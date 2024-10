CBF envia ofício sobre casas de apostas, e Corinthians pode ter que remover patrocínio da camisa

A CBF enviou um ofício no dia 4 de outubro, no qual indica que a Esportes da Sorte não poderá estampar a camisa do Corinthians a partir desta sexta-feira fora do Rio de Janeiro, conforme noticiado primeiramente pelo UOL. Isso ocorre porque a casa de apostas, patrocinadora máster do Timão, não está regulamentada pelo Governo Federal.

Procurada pela Gazeta Esportiva, a entidade explicou que enviou o ofício a todas as federações e clubes do futebol brasileiro. Além disso, também disse que o comunicado às equipes esclarece o que consta na lei, atualizando sobre o que o Governo Federal definiu em relação às questões de publicidade.

A CBF ainda relatou que, pelas especificações que o governo definiu, a autorização estadual não basta para a patrocinadora ser estampada em âmbito federal.

A Esportes da Sortes não foi incluída na lista das 96 casas de apostas aprovadas pelo Ministério da Fazenda. A empresa somente conseguiu sua regulamentação pelas Loterias do Rio de Janeiro (Loterj). Assim, pode atuar com propagandas apenas no estado carioca.

Além do Corinthians, a Esportes da Sorte também é patrocinadora do Palmeiras feminino, Grêmio, Bahia e Athletico-PR.

Todas as equipes patrocinadas por "bets" não autorizadas estão impedidas de anunciá-las em suas respectivas camisas ou de realizar qualquer outra forma de publicidade no âmbito nacional.