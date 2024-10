Cavaleiro olímpico Stephan Barcha vence qualificativa do GP Agromen

Nesta quinta-feira, a principal disputa do Concurso de Salto Nacional 5* Haras Agromen, na região de Ribeirão Preto, no interior paulista, foi a qualificativa do GP, disputada a 1.50 m. Dos 34 conjuntos a postos, quatro zeraram o percurso inicial e três efetivamente foram ao desempate idealizado pela course-designer internacional Marina Azevedo. Abrindo a rodada, Stephan Barcha, campeão do Pan 2023 e quinto em Paris 2024, montando Chantily JMen, Brasileiro de Hipismo de 12 anos, zerou em 33s59, marca que permaneceu imbatível até o final. Mais cedo, Stephan, que veio direto de CSIO5* de Barcelona, também faturou a prova de velocidade a 1.35 m.

Em seguida, o medalhista olímpico e pan-americano Doda Miranda, com seu Dinozo Un Prince, cruzou a linha de chegada em 33s58, mas com uma falta no último obstáculo, que viria lhe render o terceiro posto. Fechando o desempate, o top Guilherme Foroni, com Cornet Prince JMen, entrou em pista mais cauteloso e zerou em 36s46, garantindo o vice e dobradinha de produtos do Haras Agromen nas duas primeiras colocações. Todos os três primeiros colocados são de São Paulo.

Completaram o placar da quarta a sexta colocação: o brasiliense Flávio Grillo com Lorentino JMen, que zerou a primeira passagem e poupou seu cavalo no desempate, seguido por Artemus de Almeida aprestando Dubruk JMen e Fernando José de Assis Costa montando Ludona van de Dorpshoeve, que fecharam a primeira volta com apenas um ponto perdido por ultrapassarem o tempo concedido.

O GP Haras Agromen, a 1.60 m, fecha a 7ª Etapa do ranking brasileiro senior top, no sábado (12), a partir das 15h (de Brasília), com 200 mil reais em jogo. A 9ª Etapa do ranking acontece no Concurso de Salto Nacional 5* VillageMall, entre 6 e 10 de novembro, na Sociedade Hípica Brasileira, e a grande final no Internacional do 86º Aniversário da Hípica Brasileira, principal polo hípico no Rio de Janeiro.