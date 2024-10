Casão: Endrick é a mínima identificação que o torcedor tem com a seleção

Em participação no Fim de Papo desta sexta (11), o comentarista Casagrande opinou que Endrick merecia mais oportunidades como titular na seleção brasileira.

Além de destacar o bom desempenho do atacante com a camisa da seleção, Casão disse que Endrick é um dos poucos elos da equipe de Dorival com a torcida. O comentarista ainda disse que o jogador do Real Madrid foi "sacaneado" pelo treinador na Copa América.

O Endrick foi 'sacaneado' na Copa América. Ele estreou, fez gol contra a Inglaterra, contra a Espanha, contra o México. Era óbvio que ele tinha conquistado a posição de titular para a Copa América. Ele não ter jogado e só ter entrado na "roubada" contra o Uruguai foi um absurdo. Ele conquistou no campo o espaço para ser titular na Copa América e não foi. [...] Você joga no Brasil contra o Equador, você tem que pôr o Endrick como titular. Além de merecer mais chances, o Endrick é a mínima identificação que o torcedor tem com a seleção brasileira. Então, ele não jogar aqui e jogar lá no Paraguai, outra "roubada"... Ele só entra em jogos para se queimar. Ou ele faz o gol e vira herói ou se queima. As oportunidades dele são assim.

Matheus Pereira já deveria ter tido chance de jogar na seleção, diz Casão

Na opinião de Casagrande, além da convocação, Matheus Pereira já deveria ter ganhado oportunidades em campo. O ex-jogador disse que o meia cruzeirense poderia entrar no lugar do próprio Lucas Paquetá.

