Brigando pela artilharia do São Paulo, dupla mira marca pessoal pelo clube na reta final do ano

Os objetivos de Luciano e Lucas, dois principais jogadores do São Paulo, vão além de uma vaga na Copa Libertadores de 2025. Os atacantes ainda almejam atingir recordes pessoais na reta final desta temporada.

Ambos brigam pela artilharia do clube tricolor neste ano. Luciano é o maior goleador, com 14 bolas na rede. Já Lucas é o terceiro que mais fez gols, com dez. O segundo é Calleri, com 14.

Luciano pode não só encerrar o ano como artilheiro da equipe, como também igualar a temporada mais goleadora da sua carreira.

Tanto em 2020 como 2022, o camisa 10 marcou 21 tentos. Ele já igualou o número de gols de 2023 e, a nove partidas do fim do Campeonato Brasileiro, precisa de mais seis para igualar o recorde pessoal.

Lucas, por sua vez, pode fazer a sua temporada mais artilheira com a camisa do São Paulo. O ano em que ele fez mais gols pelo time foi em 2012, durante sua primeira passagem, quando colocou 16 bolas na rede. Bem como Luciano, ele precisa de mais seis tentos para atingir a marca e sete para ultrapassá-la.

Já a temporada mais artilheira da carreira do camisa 7 foi 2016/17. Naquela oportunidade, anotou 19 tentos atuando pelo Paris Saint-Germain, da França.

Decisivos, Lucas e Luciano são trunfos do São Paulo na busca pelo principal objetivo de 2024: a vaga na Libertadores do ano que vem. No momento, a equipe de Luis Zubeldía ocupa o quinto lugar do Brasileiro, com 47 pontos, quatro a menos que o quarto colocado, Flamengo.

O próximo compromisso do time tricolor está marcado para a próxima quarta-feira, dia 16. O São Paulo irá enfrentar o Vasco, no Estádio Brinco de Ouro, em Campinas, às 21h45 (de Brasília), pela 30ª rodada da Série A.