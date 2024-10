Brasil segue líder do ranking da Fifa de futsal; Argentina ganha duas posições

Vencedor da edição de 2024 da Copa do Mundo, o Brasil manteve, como previsto, a liderança do ranking da Fifa de futsal. Agora, a equipe hexacampeã mundial possui 1650.75 pontos, com uma boa vantagem sobre Portugal, a segunda colocada, que soma 1546.33 pontos.

Derrotada pelo Brasil na final da Copa do Mundo, a Argentina ganhou duas posições no ranking e está em terceiro lugar. Outras ascensões importantes no ranking da Fifa de futsal ficam com o Cazaquistão, que passou da oitava para a quinta posição, e a Ucrânia, que avançou do 12º para o 9º lugar.

Veja o top-20 do ranking mundial de futsal:

1) Brasil



2) Portugal



3) Argentina



4) Espanha



5) Cazaquistão



6) Irã



7) Marrocos



8) Rússia



9) Ucrânia



10) França



11) Tailândia



12) Paraguai



13) Japão



14) Geórgia



15) Venezuela



16) Finlândia



17) Croácia



18) Itália



19) Sérvia



20) Rep. Tcheca.