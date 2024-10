Brasil: 'Nossa escola de treinadores é muito fraca', critica Alicia Klein

A colunista Alicia Klein não vê evolução na seleção brasileira sob o comando de Dorival Jr., como afirmou o treinador após a vitória de virada contra o Chile, pelas Eliminatórias.

No Fim de Papo - Prorrogação, ela criticou a escola atual de treinadores brasileiros e destacou que os melhores trabalhos no Brasil hoje são de técnicos estrangeiros.

A gente fica restrito a falar nos estrangeiros: os argentinos, nossos hermanos, nossos grandes rivais, ou os portugueses, que nos colonizaram e tem toda essa relação com Portugal. Nesse momento, o Brasil precisa admitir essa derrota — a nossa escola de treinadores é muito fraca, muito fraca. Tanto que o Tite era o suprassumo, foi bicampeão das Eliminatórias, mas chegou nas Copas não fez um grande trabalho e agora não conseguiu terminar o ano no Flamengo, não conseguiu mostrar evolução, então a gente não tem muita opção.

O Brasil precisaria olhar quais são as melhores opções para quem está no futebol brasileiro hoje. O Vojvoda pelo que faz no Fortaleza, o Abel tem um trabalho mais vencedor, acho que são bons nomes para a seleção. E eu acho que o Abel toparia, porque é a seleção brasileira e o único trabalho do Abel significativo até hoje é o Palmeiras, e por ele ser um cara ambicioso imagino que tenha essa vontade de se provar. Não vejo essa evolução que o Dorival falou na coletiva, eu gostaria muito de sentar com ele para ele nos mostrar essa evolução de jogo, porque está difícil de identificar. Alicia Klein

'Brasil não é um time, é um bando', diz Renato Maurício Prado

Renato Mauricio Prado criticou o desempenho do time de Dorival Jr. Para RMP, a seleção brasileira está longe de ser um time e ainda não apresenta padrão nem variação de jogo. "É um bando com a camisa amarela", afirmou o colunista do UOL.

