Bobadilla, do São Paulo, é destaque do Paraguai no empate diante do Equador

O Paraguai ficou no empate sem gols com o Equador, nesta quinta-feira, pela nona rodada das Eliminatórias Sul-Americanas para a Copa do Mundo de 2026, no Estádio Rodrigo Paz Delgado. O volante paraguaio Damián Bobadilla, do São Paulo, foi um dos destaques da partida.

De acordo com dados do Sofascore, Bobadilla liderou a partida em desarmes, com sete. O volante ainda realizou dez ações defensivas e fez duas interceptações. Venceu 73% dos duelos (8/11) e terminou a partida com 92% de passes certos (12/13).

#Eliminatórias ? Damián Bobadilla foi o líder em desermes em Equador 0-0 Paraguai! ? 7 desarmes (!)

? 10 ações defensivas (!)

?? 2 interceptações

? 8/11 duelos ganhos (73%!)

? 12/13 passes certos (92%!)

? Nota Sofascore 7.3 pic.twitter.com/rZBZRDPm9o ? Sofascore Brasil (@SofascoreBR) October 10, 2024

Pelo São Paulo, Damián Bobadilla passou a ser titular nos últimos meses, depois da equipe sofrer com lesões no meio-campo. Mesmo assim, no Campeonato Brasileiro, o paraguaio disputou apenas 17 jogos, começando entre os 11 inicias em 14 oportunidades.

Com o resultado, o Paraguai foi aos dez pontos, mas caiu para a 8ª posição, ficando de fora da zona de classificação para a Copa do Mundo. Por outro lado, o Equador alcançou os 12 tentos e ocupa a 5ª colocação.

O Paraguai volta a campo na próxima terça-feira (15), às 20 horas (de Brasília), quando recebe a Venezuela, pela décima rodada das Eliminatórias Sul-Americanas, no Estádio Defensores del Chaco.

Já o próximo compromisso do São Paulo é no dia 16 de outubro, quarta-feira, quando recebe o Vasco, pela 30ª rodada do Brasileirão, no Brinco de Ouro de Princesa, em Campinas. Por conta da proximidade das partidas, o Tricolor não deve poder contar com Bobadilla para o duelo.