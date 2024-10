Banda Living Colour ganha camisas do Vasco: 'Impactados com a história'

Do UOL, no Rio de Janeiro

A banda norte-americana Living Colour recebeu camisas do Vasco da Gama antes do show que fizeram nesta quinta-feira (10) no Rio de Janeiro.

O que aconteceu

Os artistas foram presenteados pelo clube com os modelos "Camisas Negras", inspirados no time cruzmaltino da década de 20 que ficou marcado pela luta contra o racismo.

A Living Colour é composta por integrantes pretos em sua totalidade. Ela se tornou referência por romper a barreira no rock and roll do fim dos anos 80, quando o gênero era predominado pelos brancos.

A história do Vasco foi contada aos músicos. Os norte-americanos ficaram encantados com o enredo.