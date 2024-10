Filipe Luís comanda quem já o tirou de Copa e o deixou no banco do Flamengo

Do UOL, no Rio de Janeiro

Única posição que precisou ser mexida duas vezes na temporada, a lateral esquerda vai ganhar uma atenção especial com a chegada de Filipe Luís. Especialista no setor, o treinador quer manter a disputa aberta para Ayrton Lucas e Alex Sandro, dois nomes que já conhece bem.

Relação antiga

A história de Filipe se cruzou com a dos dois laterais algumas vezes. Ambos já perderam e "tomaram" a vaga dele em algum momento da carreira e agora são comandados pelo novo treinador. O consenso é que o ex-lateral é uma referência para ambos.

A história com Alex Sandro é pela seleção brasileira. Em 2022, Filipe ficou fora da lista de convocados para a Copa do Mundo porque Tite optou por levar o atual comandado e Alex Telles. Em 2018, Alex Sandro fez parte do ciclo, mas não foi chamado, enquanto Filipe foi. Na Copa América de 2019, o atual treinador se lesionou e Alex assumiu a titularidade nas últimas partidas.

Já Ayrton Lucas foi quem "tirou" a posição de Filipe no último ano de carreira. O jogador de 27 anos sempre foi elogiado pelo companheiro, que valorizava a disputa entre os dois. O fato de conhecer bem as características dele é um ponto positivo para o treinador.

O Alex Sandro e o Ayrton, são dois laterais de seleção brasileira que eu fecho os olhos e coloco um. Tenho muito sorte de ter esses dois laterais, estamos bem servidos. Conheço o Ayrton perfeitamente, conheço seus pontos fortes e suas fraquezas, sei o que pode me dar de melhor, sei o que tenho que tentar ajudá-lo e hoje fez um jogo magnífico Filipe Luís

Disputa aberta

O ex-lateral quer manter a disputa aberta, mas Alex Sandro largou na frente. Ele logo se tornou titular ainda sob o comando de Tite e consolidou essa posição com a chegada de Filipe. Na última partida, sentiu um desconforto e foi preservado, dando espaço ao concorrente, que foi bem. Para depois da Data Fifa, não deve ser problema.

O Flamengo já tinha buscado um atleta para a posição, mas teve azar. No início do ano, Matias Viña foi contratado como sombra de Ayrton Lucas, mas se lesionou e está fora da temporada após cirurgia em 15 de agosto. Ele está apenas começando o processo de recuperação no CT.

Os três nomes de peso para o setor vão ser uma preocupação para o ano que vem. No entanto, o Flamengo não quer se antecipar nesse sentido porque Viña vai demorar a retornar da grave lesão e ainda precisará de ritmo de jogo. Ayrton é um jogador com potencial de venda e isso pode ajudar o clube futuramente.

Caberá ao treinador de 2025 analisar a situação na montagem do elenco. Para a atual diretoria, esse nome é Filipe Luís. Para a oposição na eleição, isso pode mudar.