Atlético de Madrid identifica e bane outro torcedor por confusão em clássico contra o Real

O Atlético de Madrid segue trabalhando na identificação de torcedores envolvidos na confusão no jogo diante do Real Madrid, no último dia 29 de setembro. O clube espanhol baniu outra pessoa pelo ocorrido, a proibindo definitivamente de ser sócia da instituição e de frequentar o estádio.

No clássico de Madri, torcedores do Atlético atiraram objetos no goleiro do Real Madrid, Thibaut Courtois, que já atuou por três temporadas na equipe alvirrubra. Como consequência, a partida entre as equipes ficou paralisada por 20 minutos.

Antes, o Atlético de Madrid já havia identificado e banido três torcedores pelos incidentes com o goleiro belga. Seguindo a mesma linha de punição, também baniu a outra pessoa identificada nesta semana.

Os objetos que foram lançados contra Thibaut Courtois vieram de membros da "Frente Atlético", os ultras da equipe madrilenha. As atitudes da torcida organizada foram criticadas pelo restante dos fãs presentes no estádio Metropolitano durante o duelo. Além disso, o técnico Diego Simeone também discordou do episódio, mas revelou possíveis provocações de Courtois à torcida mandante.

"Eles (torcedores) disseram que o goleiro rival os provocou. Não justifica essa ação, mas também se poderia punir os que provocam. Não necessitamos dessa gente (os ultras) na torcida. Mas cuidado com os que se fazem de vítima. Todos veem quando Courtois provoca a torcida e ri", disse o treinador na entrevista coletiva após o jogo.