Alemanha bate Bósnia Herzegovina, se mantém invicta e líder do grupo na Liga das Nações

Nesta sexta-feira, em confronto válido pela terceira rodada da fase de grupos da Liga das Nações, a Alemanha, líder do Grupo 3, visitou a Bósnia Herzegovina no Estádio Bilino Polje, venceu por 2 a 0 e se manteve invicta. Undav (2) foi quem balançou as redes para a equipe visitante, enquanto Dzeko descontou para os mandantes.

Com o triunfo, a Alemanha chegou aos sete pontos, na primeira colocação da terceira chave da Liga A, e ainda não perdeu no torneio. Em três paridas disputadas até o momento, os alemães somam duas vitórias e um empate. Já a Bósnia Herzegovina permaneceu com apenas um ponto, na quarta e última posição.

A Alemanha volta aos gramados na próxima segunda-feira, às 15h45 (de Brasília), quando recebe a Holanda, na Allianz Arena. Ao mesmo tempo, a Bósnia Herzegovina recebe a Hungria, novamente no Bilino Polje. Ambos os duelos serão válidos pela quarta rodada da primeira fase da competição.

O placar foi inaugurado pela Alemanha aos 30 minutos do primeiro tempo. Após lançamento de Andrich, Wirtz recebeu na área a ajeitou para Undav, que finalizou cruzado, com a perna direita, e marcou.

Aos 36 minutos da etapa inicial, a Alemanha ampliou a vantagem. Em jogada de contra-ataque pela ponta direita, Mittelstadt ganhou do marcador na velocidade e fez cruzamento. Undav novamente apareceu na área e arrematou firme para fazer.

A Bósnia Herzegovina descontou aos 24 minutos da segunda etapa. Benjamin Tahirovic cobrou escanteio e Dzeko, após se livrar do defensor, desviou na primeira trave e balançou as redes.