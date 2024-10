Adversário do Corinthians na Sul-Americana, Racing pode ter desfalque no ataque

Adversário do Corinthians na semifinal da Copa Sul-Americana, o Racing, da Argentina, pode ter o desfalque do colombiano Roger Martínez para o confronto. O atacante saiu lesionado ainda no primeiro tempo do duelo entre Colômbia e Bolívia, nesta quinta-feira, pela nona rodada Eliminatórias Sul-Americanas para a Copa do Mundo de 2026.

Roger Martínez teve que ser substituído com dores no tornozelo depois de levar uma entrada do boliviano Héctor Cuellar, que ainda recebeu cartão vermelho no lance, logo aos 20 minutos de jogo. Mesmo com um homem a menos, a Bolívia venceu por 1 a 0, no Estádio Municipal de El Alto.

Apesar der ser titular apenas duas vezes em nove jogos na Copa Sul-Americana, o atacante marcou quatro gols e distribuiu uma assistência ao longo da competição.

Na partida de volta das quartas de final, contra o Atlhetico-PR, no El Cilindro, Roger Martínez começou entre os titulares e participou diretamente de dois gols. Deu a assistência para o segundo tento da equipe e anotou o terceiro. O Racing venceu por 4 a 1 e avançou à semifinal (4 a 2 no agregado).

O primeiro jogo da semifinal entre Corinthians e Racing acontece no dia 24 de outubro, quinta-feira, às 21h30 (de Brasília), na Neo Química Arena. A partida de volta é no dia 31, quinta-feira, às 21h30, no El Cilindro.