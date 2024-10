Zubeldía tem que mudar formação? Ilsinho detona esquema: 'Horroroso'

Em participação na Live do São Paulo desta quinta (10), o comentarista Ilsinho criticou o sistema de jogo usado por Zubeldía na maioria das partidas do clube tricolor.

Ilsinho disse que o esquema é "horroroso" e disse que o treinador parece apegado a ele. Além disso, o ex-lateral disse que Zubeldía não muda o esquema durante as partidas, mesmo quando não funciona.

Eu acho esse esquema do Zubeldía horroroso. Antes eu achava ruim, ficou falho e agora ficou horroroso. Acho que funciona em alguns jogos e, em outros não. [...] O meu ponto é que o São Paulo perdeu para o Cuiabá no MorumBis. E o Zubeldía faz a mesma coisa no segundo jogo contra o mesmo time. A leitura de jogo dele [...] de entrar com o mesmo esquema (4-2-4). Tá bom, ele tinha um plano. Não deu certo, mas daria para mudar no segundo tempo, mas ele só mudou as peças.

Arnaldo Ribeiro

