Zubeldía aprimora transições no São Paulo e deve ter reforço importante após data Fifa

O elenco do São Paulo trabalhou nesta quinta-feira e deu sequência à preparação para o duelo com o Vasco, pela 30ª rodada do Campeonato Brasileiro. Luis Zubeldía, treinador do time, pode ter uma novidade na equipe após o retorno da data Fifa.

Trata-se do atacante Ferreira. Pelo segundo dia seguido, o atleta treinou normalmente com o grupo e, desta maneira, deve reaparecer no próximo compromisso do Tricolor. Ele vinha aprimorando a sua forma física depois de uma lesão na coxa esquerda.

As atividades do dia tiveram início com exercícios de mobilidade orientado pelos preparadores físicos. Na sequência, houve uma simulação de situações de transição e contra-ataques. Os jogadores, ainda, realizaram uma atividade com foco em cruzamento, ataque versus defesa e finalização.

Por fim, a comissão técnica de Zubeldía fez alguns ajustes e dividiu os atletas em dois grupos, que disputaram duelos em campo reduzido.

O treinador argentino ainda tem seis dias até o próximo compromisso do São Paulo. A partida está marcada para dia 16 de outubro, próxima quarta-feira, às 21h45 (de Brasília), no Estádio Brinco de Ouro, em Campinas.

Zubeldía tem dois desfalques certos para o embate: Arboleda e André Silva, suspensos. Por outro lado, Alan Franco e Calleri voltam de suspensão. O Tricolor, quinto colocado do Brasileirão, com 47 pontos, tem como objetivo uma vaga na próxima edição da Libertadores.