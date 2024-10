Xará de narrador famoso brilhou na TV Palmeiras antes de narrar a Champions

Luiz Carlos Júnior foi anunciado pela TNT Sports para narrar jogos da Liga dos Campeões. Mas calma: não estamos falando do famoso locutor do Grupo Globo. O reforço da emissora fechada é Luizão, que ficou conhecido por ser uma das caras da TV Palmeiras, o canal oficial do clube no YouTube.

Eu virei o Luizão por causa do meu tamanho. Eu tenho 1,93m de altura, então é difícil que as pessoas não associem dessa forma. Mas confesso que durante um tempo eu tive uma dificuldade pra encontrar uma forma de me nomear dentro do mercado sem ficar caracterizado como o Luiz Carlos Júnior, que já existe e já tem tantos anos de carreira.

Luizão, em entrevista ao UOL.

Bronca da mãe por ser homônimo do narrador do sportv

Luizão já até levou um puxão de orelha da própria mãe por se chamar Luiz Carlos Júnior: "Quando eu comecei a narrar, por volta de 2015 ou 2016, minha mãe viu uma propaganda na TV ou alguém falando durante um jogo: 'amanhã Brasil e alguém com narração de Luiz Carlos Júnior'. Minha mãe me ligou na hora. 'Quer dizer que você vai narrar em outra emissora, em uma emissora grande, e você não me fala nada? Como assim?'".

"Eu tive que explicar para ela. 'Não mãe, espera lá, não sou eu'. Ela me respondeu: 'Não, mas o rapaz acabou de falar aqui, Luiz Carlos Júnior'. Eu falei que não era o único, que já tinha outra pessoa, com mais tempo na jornada, que usa o nome e é ele. Quem dera se fosse eu, mas ainda não sou", acrescentou.

Início tardio na narração e hora de brilhar na TV Palmeiras

Natural de Osasco-SP, Luizão começou no mundo da comunicação com quase 30 anos e chegou à área da narração por curiosidade após trabalhar em uma TV regional em Osasco. Ele participou de um concurso de talentos na Globo no final de 2013, quando ainda estava no primeiro semestre da faculdade de rádio e TV, sem nenhuma experiência em narração ou a estrutura necessária em sua casa.

Luiz Carlos Junior (à dir.) como fotógrafo da Liga de Futebol Amador de Osasco em 2013 Imagem: Arquivo pessoal

"Eu não tinha um microfone, nem um headset pra fazer o teste. Eu não tinha. Eu adaptei um fone de ouvido ligando na entrada do microfone. Usei o fone, igual hoje o pessoal usa esses microfones sem fio, na mão", lembrou. Meses depois ele recebeu a notícia de que havia passado para uma próxima fase onde teria de criar um storytelling para apresentar à emissora.

Luizão recorreu à ajuda da TV regional para criar o material para a Globo, e seus colegas reagiram com surpresa: "Mas você narra desde quando?", contou. "Desde nunca", respondeu. Sem sucesso no projeto da Globo, Luiz passou a estudar cada vez mais o mundo da narração — mesmo sem muitos cursos de formação para narradores — e ganhou oportunidades para narrar jogos de base na TV regional em que trabalhava (foi assim que ele iniciou no mundo da narração com jogos da base em Osasco).

Por meio da produtora Power Media, Luizão chegou à TV Palmeiras há oito anos com o intuito de fazer um trabalho de cobrir os bastidores, um trabalho mais de comunicação de clube para os torcedores. E o Alviverde tinha a intenção de trabalhar com transmissões ao vivo, e Luiz se ofereceu para ajudar. A resposta que ele ouviu foi: "Se a gente fizer, você narra?". E até hoje ele é uma das caras do canal oficial do clube no YouTube.

Ele é o coordenador da equipe responsável pela criação do conteúdo que alimenta a TV Palmeiras, narrador nas transmissões ao vivo e apresentador do Palmeiras Cast, podcast do Verdão, ao lado do humorista Rudy Landucci.

Luizão vai deixar a TV Palmeiras?

Luiz Carlos Júnior, mais conhecido como Luizão, fechou com a TNT Imagem: Arquivo pessoal

Luizão já exerceu diversas funções na TV Palmeiras: videomaker, editor, apresentador, narrador, comentarista e produtor. E quando a notícia de que ele seria uma novas vozes da TNT veio a público, muitos torcedores ficaram preocupados com uma possível saída. No entanto, ele vai dividir as tarefas e seguirá com suas funções na TV do clube.

Além disso, ele narra jogos da Liga Nacional de Futsal (LNF) no canal LNF TV no YouTube, esportes variados na NSports e contribui para o canal Hora Esportiva, focado no esporte em Osasco e região.