Welington pode se despedir do São Paulo fazendo temporada com mais jogos da carreira; confira

O lateral Welington tem sido peça fundamental do time titular do São Paulo na atual temporada. O defensor, porém, está fazendo seu último ano no Tricolor paulista. O jogador de 23 anos assinou um pré-contrato com o Southampton, da Inglaterra, e deixará o clube ao fim deste ano.

O contrato de Welington com o São Paulo se encerra no fim de 2024 e, com isso, o atleta ficou livre para firmar um pré-contrato com qualquer equipe a partir do último dia 1º de julho. Apesar dos esforços da diretoria tricolor para renovar com o lateral, ele preferiu partir para uma nova etapa de sua carreira.

Contudo, apesar de tudo, Welington vem tendo um ano especial no São Paulo. Caso se mantenha fisicamente saudável e sem lesões, o defensor pode se despedir do clube fazendo sua temporada com mais jogos na equipe profissional.

Neste momento, o camisa 6 já defendeu as cores do Tricolor em 47 partidas, sendo 43 delas como titular e apenas quatro saindo do banco de reservas. Sem concorrente direto por boa parte da temporada, ele assumiu a condição de titular absoluto com Thiago Carpini e também com Luis Zubeldía.

O ano em que Welington entrou em campo mais vezes foi em 2022. Na época, o lateral esquerdo chegou a disputar 51 jogos (saiu jogando em 28 deles e entrou no segundo tempo em 23), além de ter marcado um gol e distribuído seis assistências.

Dessa forma, para igualar sua temporada com mais partidas disputadas na carreira, o jogador precisa entrar em campo em mais quatro embates. Para quebrar a marca, bastam cinco jogos - e o São Paulo tem nove restantes em seu calendário.

Apesar de não ter contribuído tanto ofensivamente nesta temporada - deu apenas uma assistência -, Welington evoluiu defensivamente e está quase sempre ao lado de Alan Franco, protegendo o lado esquerdo da defesa são-paulina.

Welington, inclusive, é o segundo jogador de linha do São Paulo com mais minutos em campo no ano, com 3.798. Ele fica atrás apenas de Arboleda, que tem minutagem de 4.188.

Foi apenas nesta reta final de temporada que o camisa 6 ganhou um concorrente direto na briga por posição, uma vez que o São Paulo contratou o irlandês Jamal Lewis por empréstimo. Agora, fica a cargo de Zubeldía escolher quem será o titular definitivo nos últimos compromissos da equipe no ano.

O São Paulo de Welington retorna aos gramados somente após a pausa para a data Fifa. O Tricolor enfrenta o Vasco na próxima quarta-feira (16), às 21h45 (de Brasília), no Estádio Brinco de Ouro, em Campinas (SP), pela 30ª rodada do Campeonato Brasileiro.