Venezuela x Argentina: veja prováveis escalações e onde assistir à partida pelas Eliminatórias

A Argentina segue firme rumo à classificação para a Copa do Mundo. O time de Lionel Scaloni duela contra a Venezuela nesta quinta-feira, às 18h (de Brasília), em Maturín. A partida será transmitida pelo SporTV.

A Argentina realizou a sua preparação em Miami e só conseguiu embarcar para a Venezuela nesta quarta-feira, véspera do confronto pelas Eliminatórias Sul-Americanas.

A delegação argentina teve o embarque negado na terça por conta do Furacão Milton, que vem causando preocupação na região.

Dentro de campo, a Argentina tenta manter a liderança das Eliminatórias. A seleção está com 18 pontos, dois a mais que a Colômbia.

Do outro lado, a Venezuela luta para conquistar a vaga para sua primeira Copa do Mundo. Os donos da casa estão com 10 pontos, em sexto.

Confira prováveis escalações para a partida

Venezuela: Romo; Aramburu, Ferraresi, Osorio e Makoun; Segovia, Herrera e Martínez; Savarino, Rondón e Soteldo



Técnico: Fernando Batista

Argentina: Rulli; Molina, Otamendi, Lisandro Martínez e Tagliafico; Enzo Fernández, De Paul, Paredes e Messi; Julián Alvarez e Lautaro Martínez



Técnico: Lionel Scaloni