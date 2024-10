Venezuela x Argentina: onde assistir e horário do jogo das Eliminatórias

Do UOL, em São Paulo

Venezuela e Argentina se enfrentam às 18h (de Brasília) desta quinta (10), no estádio Monumental de Maturín, pela 9ª rodada das Eliminatórias Sul-Americanas.

A partida será transmitida pelo Sportv. O Placar UOL acompanha os lances em tempo real.

A Argentina é a líder isolada, com 18 pontos. Atuais campeões do mundo, os argentinos vêm de derrota para a Colômbia e não contarão com o goleiro Dibu Martínez, suspenso pela Fifa.

Já a Venezuela está em sexto, com dez. Os donos da casa estão há quatro jogos sem vencer, mas ainda ocupam a última vaga na zona de classificação para a Copa de 2026, empatados em pontos com o Brasil.

O duelo ficou em xeque porque o furacão Milton atrapalhou a Albiceleste a sair dos EUA. A delegação argentina fez a preparação em Miami, na Flórida, e teve dificuldade para embarcar para a Venezuela por causa do fenômeno climático.

A seleção argentina possui retrospecto amplamente favorável no confronto. Foram 23 vitórias em 27 jogos contra a Venezuela, com dois empates e apenas duas derrotas.

Venezuela x Argentina -- 9ª rodada das Eliminatórias

Local: Monumental de Maturín, em Monagas, na Venezuela

Data e horário: 10 de outubro de 2024, às 18h

Transmissão: Sportv