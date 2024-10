Treinador do Chile, Gareca relembra rápida passagem pelo Palmeiras: "Me faz rir"

Atual treinador da seleção chilena, Ricardo Gareca comentou de sua passagem e saída do Palmeiras, clube no qual comandou por apenas três meses, em 2014, antes de ser demitido. Apesar de pouco tempo de trabalho, o técnico revelou que tem carinho pelo clube.

"O Palmeiras às vezes me faz rir pela magnitude do clube que eu pude conhecer, espetacular. Porque mesmo não ganhando, tivemos apoio em todos os momentos. Além das críticas, a verdade é que se eu tiver que falar sobre o Palmeiras, no pouco tempo que tive, tenho que falar maravilhas", falou.

"O que aconteceu foi que não ganhávamos. Íamos às coletivas de imprensa, e me perguntavam: 'Gareca, você vai continuar?', e eu sempre dizia 'sim, tenho força'. Até que um dia o presidente estava lá, ou o vice-presidente, e quando me escutaram falar assim, se levantaram e saíram, então eu entendi que a situação era complicada. Mesmo sem obter os resultados, sempre estávamos fortes. Sempre fomos fortes", acrescentou.

[EN VIVO] El técnico de #LaRoja ?? se reúne con los medios, en la previa del compromiso entre Chile vs Brasil. https://t.co/i3qm3TdAqi ? Selección Chilena (@LaRoja) October 9, 2024

Durante sua passagem pelo Palmeiras, Gareca comandou a equipe em apenas 12 partidas, possuindo um aproveitamento de apenas 33%. Foram três vitórias, quatro derrotas e um empate.

Após deixar o Palmeiras, o treinador argentino assumiu a seleção peruana, na qual comandou entre 2015 e 2022. Em 2023, teve uma rápida passagem pelo Vélez, da Argentina, e, em janeiro deste ano, virou técnico do Chile.

Até aqui, foram sete jogos comandando a seleção chilena, com duas vitórias, quatro derrotas e um empate. Gareca comparou seu início de trajetória no Chile com a passagem pelo Palmeiras.

"Se tenho o que falar do Chile até agora é que me tratam muito bem. Ou seja, em termos da semelhança que vejo com o Palmeiras e a semelhança que vejo com o Chile, a verdade é que além das críticas que são razoáveis, compreensíveis, e que aceito, o tratamento que estamos recebendo de todos, da diretoria, de toda a minha equipe de trabalho que tem a ver com os chilenos, departamento médico, jogadores, as pessoas", disse.

"Se eu tiver que falar com você, bom é algo bem parecido. Me sinto uma pessoa respeitada, sinto que facilitam tudo para mim, como me facilitaram no Palmeiras. A única coisa que anseio e desejo é durar, e poder terminar o trabalho", completou.

Gareca comandará o Chile na partida diante do Brasil, nesta quinta-feira, às 21h (de Brasília), válida pelas Eliminatórias Sul-Americanas. O Estádio Nacional do Chile, em Santiago, será o palco do confronto.