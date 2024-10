Transmissão ao vivo de Itália x Bélgica: veja onde assistir

Itália e Bélgica entram em campo hoje (10), às 15h45 (de Brasília), no Estádio Olímpico de Roma, na Itália, em jogo válido pela terceira rodada da Liga das Nações.

Onde assistir? O confronto será transmitido ao vivo pelo Disney+ (streaming - de acordo com a disponibilidade da plataforma).

A Itália lidera o Grupo 2 da competição, com seis pontos. Já a Bélgica está na terceira colocação do grupo, com os mesmos três pontos da França.

A Itália teve 100% de aproveitamento na última Data Fifa. A Azzurra venceu a França por 3 a 1 e Israel por 2 a 1, ambos fora de casa.

Já a Bélgica venceu uma partida e perdeu outra. Os belgas bateram Israel (3 a 1) e foram superados pela França (2 a 0).

Itália x Bélgica -- Eliminatórias da Copa do Mundo