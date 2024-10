Suzano sai na frente do Vôlei Renata na final do Campeonato Paulista

O Suzano saiu na frente na final do Campeonato Paulista de volêi masculino. Na Arena Suzano, o time da casa venceu o Vôlei Renata por 3 a 1 (parciais de 26/24, 25/20, 20/25 e 25/23). A partida decisiva será disputada no Ginásio do Taquaral, em Campinas, no próximo domingo, às 18h (de Brasília). Uma vitória do Suzano garante o título, enquanto o Vôlei Renata precisa vencer por qualquer placar para forçar o golden set.

O jogo foi resolvido nos detalhes. Os quatro sets tiveram os dois times em trocas constantes de pontos e se alternando na frente do placar. O destaque dos vencedores foi Daniel Muniz, responsável por 22 pontos. Do lado da equipe visitante, Adriano foi o maior pontuador, com 19 unidades.

Pedro Teixeira/Vôlei Renata

"Sabíamos que teríamos essas dificuldades, o Suzano vem fazendo um ótimo Campeonato Paulista. Foi um jogo muito bem jogado, foi um jogo de detalhes. Em alguns momentos cometemos erros que não fazem parte do nosso estilo de jogo. Somos um time que joga, rejoga, tenta trabalhar a bola. Agora é analisar esses erros e melhorar para não cometê-los na próxima partida", comentou o capitão do Vôlei Renata, Bruninho.

Os ingressos para o duelo decisivo ficam à disposição a partir de sexta-feira, ao meio-dia.