Substituto de Mbappé, Nkunku marca e França passeia contra Israel

A França não teve dificuldades nesta quinta-feira, contra Israel, pela 3ª rodada da Liga das Nações da Uefa. Na Bozsik Aréna, em Budapeste, a seleção duas vezes campeã do mundo venceu por 4 a 1, com gols de Camavinga, Guendouzi, Bradley Barcola e Nkunku, dono da camisa 10 na ausência de Kylian Mbappé. Omri Gandelman descontou para os mandantes.

Com o resultado, a França fica na segunda colocação do Grupo 2 da Liga A, com seis pontos. Já Israel segue sem nenhum ponto, na lanterna. Na próxima rodada, os franceses visitam a seleção da Bélgica, na próxima segunda-feira, às 15h45 (de Brasília). Os israelenses, por sua vez, enfrentam a seleção italiana, fora de casa, no mesmo dia e horário.

A França começou os trabalhos cedo. Logo aos seis minutos, Camavinga recebeu na entrada da área e finalizou. A bola quicou e fez com que o goleiro Glazer falhasse no lance.

Israel chegou ao empate ainda no primeiro tempo. Após lançamento preciso da intermediária, Gandelman acertou cabeçada da marca do pênalti no canto de Maignan. Mas os franceses voltaram à frente do placar quatro minutos depois, quando Nkunku girou na marcação e mandou por baixo do goleiro.

A França controlou a partida na segunda etapa e só foi aumentar no final. Em contra-ataque, Theo Hernández chegou na área e rolou para Guendouzi chutar de primeira para o terceiro gol. Ainda antes dos acréscimos, o camisa 14 encontrou Bradley Barcola que, sem marcação, acertou no ângulo de Glazer e fechou o placar.