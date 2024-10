Seleção espanhola sofre mais uma baixa por lesão para a Data Fifa

A seleção espanhola vem sofrendo com lesões nesta Data Fifa de outubro. Nesta quinta-feira, foi confirmada mais uma baixa: o atacante Yeremy Pino, do Villarreal, que ficará de fora das partidas contra Dinamarca e Sérvia, pela Liga das Nações, por conta de problemas físicos.

Yeremy Pino causa baja para enfrentarse a Dinamarca y Serbia. El futbolista del @VillarrealCF llegó con molestias y, pese a su buena evolución, abandona la concentración para evitar cualquier riesgo de lesión. ?? https://t.co/NNcnB88g8B#VamosEspaña | #NationsLeague pic.twitter.com/adEhOWI4m7 ? Selección Española Masculina de Fútbol (@SEFutbol) October 10, 2024

Além dele, a Espanha já tinha outras ausências importantes para os confrontos. Carvajal (Real Madrid), Ferran Torres (Barcelona), Bryan Gil (Girona) e Nico Williams (Athletic Bilbao) também tiveram que ser cortados da convocação inicial.

Anteriormente, um dos pilares da equipe nacional, o volante Rodri, do Manchester City, sofreu uma grave lesão no joelho, que o afastará dos gramados durante toda a temporada.

Ainda não foi informado pela Federação Espanhola se o técnico Luis de la Fuente convocará um atleta para o lugar de Yeremy Pino.

Com diversos desfalques, a seleção espanhola entra em campo neste sábado, às 15h45 de Brasília, diante da Dinamarca, no Estádio Nueva Condomina. O outro duelo será contra a Sérvia, na próxima terça-feira, no mesmo horário, no Estádio Nuevo Arcángel. Ambos os jogos são válidos pela Liga das Nações.