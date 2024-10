São Paulo se apoia em boa campanha como mandante no Brasileirão para tentar vencer o Vasco

O São Paulo enfrentará o Vasco da Gama na próxima quarta-feira, às 21h45 (de Brasília), pela 30ª rodada do Campeonato Brasileiro. O duelo, entretanto, não será realizado no Morumbis em função dos shows programados para o estádio.

Assim, o confronto será disputado no Estádio Brinco de Ouro da Princesa, em Campinas (SP), com mando do Tricolor. Jogar longe da capital, entretanto, não preocupa tanto o São Paulo, já que recentemente a equipe venceu o clássico Majestoso em Brasília.

Dessa forma, a Torcida que Conduz deve marcar presença no estádio em Campinas para, novamente, apoiar o clube. E o São Paulo ainda contará com sua boa campanha como mandante nesta edição da Série A para, quem sabe, bater o Vasco e voltar a vencer no torneio.

Na atual edição do Brasileirão, o Tricolor disputou 15 partidas como mandante até o momento. O time somou 10 vitórias, acumulou dois empates e amargou apenas três derrotas, tendo um total de 71,11% de aproveitamento.

Além disso, o São Paulo tem a quinta melhor campanha como mandante do Brasileiro, segundo dados do Departamento de Estatísticas da Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG).

As únicas três derrotas do São Paulo no Morumbis pela Série A neste 2024 foram contra o Fortaleza, por 2 a 1, na primeira rodada; diante do Cuiabá, por 1 a 0, na décima rodada; e mais recentemente contra o Internacional, por 3 a 1, na 27ª rodada.

Já o último duelo do Tricolor como mandante foi contra o Corinthians - duelo que a diretoria optou por levar ao Mané Garrincha, pois o Morumbis estava indisponível. Na ocasião, os comandados de Luis Zubeldía saíram vitoriosos por 3 a 1.

O São Paulo, então, se apoia na boa campanha como mandante para tentar garantir uma vaga direta na Copa Libertadores do ano que vem. Até o fim do torneio de pontos corridos, a equipe tricolor terá quatro jogos em casa e cinco fora.

O São Paulo é o atual quinto colocado na tabela do Brasileirão, com 47 pontos conquistados após 29 rodadas. Quem abre o G4 é o Flamengo, que soma quatro pontos a mais que o Tricolor e ainda tem um jogo a menos.