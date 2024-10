São Paulo promove ação do Outubro Rosa e recebe visita de mulheres no CT

O São Paulo promoveu uma ação alusiva ao Outubro Rosa nesta quinta-feira (10), no CT da Barra Funda. O clube tricolor convidou mulheres para visitar o centro de treinamento e interagir com jogadores do elenco.

A iniciativa, em conjunto com a FPF (Federação Paulista de Futebol), levou o grupo de mulheres para tomar um café da manhã no CT. Em seguida, elas assistiram à uma parte do treino e tiraram fotos com alguns atletas.

Alguns dos principais nomes da equipe tricolor, como Luciano, Calleri e Rafael, posaram com as mulheres. O mês de outubro marca a luta por controle e cuidado contra o câncer de mama.

Por isso, São Paulo e FPF distribuirão exames gratuitos de mamografia às mulheres nos dias 16 de 17 de outubro, em pleno estádio do Morumbis, através da campanha Marque esse gol. As interessadas em participar do evento deverão realizar sua inscrição no site marqueessegol.com.br.