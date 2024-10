São Paulo: Moreira se engana sobre lesão, irrita Zubeldía e perde espaço

Em participação na Live do São Paulo desta quinta (10), o setorista do UOL Eder Traskini informou que Moreira não tem jogado por conta de um mal-entendido que irritou Zubeldía

De acordo com o repórter, o treinador se irritou após Moreira pedir para ser substituído por achar que tinha se machucado e não ter nenhuma lesão detectada nos exames. O lateral atuou em apenas três partidas no Brasileirão.

O Moreira jogou contra o Palmeiras, contra o Atlético-GO (rodadas 22 e 23) e antes disso contra o Cruzeiro, na rodada 7, em junho. Depois, só em agosto - e não joga desde então. Ele tem muito problema com lesão, mas não é essa a questão. No jogo contra o Cruzeiro, quando ele sai com 44 minutos, ele sai por ter sentido um problema que ele achou que fosse uma lesão. Ele pediu para sair. No dia seguinte, não foi detectada nenhuma lesão. Isso irritou o Zubeldía. [...] O Zubeldía é meio de lua. Às vezes não se dá com um jogador. Pode ser difícil se recuperar se pisar na bola com ele. É o que aconteceu com o Moreira.

Eder Traskini

Nova onda da gestão Casares é uma 'palmeirada', diz Arnaldo Ribeiro

Na opinião de Arnaldo, o clube tricolor tem a vantagem de não estar em uma crise tão grave como a que o Palmeiras atravessava quando fez as mudanças.

Zubeldía tem que mudar formação? Ilsinho detona esquema: 'Horroroso'

Ilsinho disse que o esquema é "horroroso" e disse que o treinador parece apegado a ele.

Lives de clubes no YouTube do UOL Esporte

Toda semana, sempre às 17h (de Brasília), o canal do UOL Esporte no YouTube tem lives 100% voltadas para você, torcedor de Corinthians, Flamengo, Palmeiras ou São Paulo. A cada dia, um clube diferente! Então, torcedor, fica esperto:

Live do Flamengo - segunda-feira (às 17h de Brasília)

Live do Palmeiras - terça-feira (às 17h de Brasília)

Live do São Paulo - quinta-feira (17h de Brasília)

Live do Corinthians - sexta-feira (17h de Brasília)

Confira os horários das lives do UOL Esporte

09h - Posse de Bola - Eduardo Tironi, José Trajano, Juca Kfouri, Mauro Cezar Pereira, Arnaldo Ribeiro e Danilo Lavieri debatem os temas da semana.

11h - De Primeira - Domitila Becker, PVC e André Hernan revelam os bastidores do mundo da bola.

18h - Fim de Papo - Marília Ruiz, Renato Maurício Prado e convidados debatem os principais temas do dia no futebol.

Assista à Live do São Paulo na íntegra