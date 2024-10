Santos bate o Criciúma e vence a segunda seguida no Brasileiro de Aspirantes

Nesta quinta-feira, o Santos venceu o Criciúma, por 1 a 0, pela terceira rodada do Brasileiro de Aspirantes, no CT do Criciúma 1. Esse foi o segundo triunfo seguido do Peixe na competição.

O gol da vitória foi marcado aos 14 minutos da primeira etapa. Andrey recebeu, invadiu a área e encobriu o goleiro com classe para garantir mais três pontos para o Alvinegro Praiano.

O Santos, portanto, confirmou a reação positiva após a goleada sofrida na estreia para o Cuiabá, por 4 a 1, fora de casa. Com os resultados, a equipe ocupa a segunda posição do Grupo B, com seis pontos.

Em contrapartida, o Criciúma segue sem vencer nesta edição do Brasileiro de Aspirantes. Na oitava e última posição, o Tigre está zerado.

Agora, o Santos foca no confronto contra o Goiás, às 15h (de Brasília) desse domingo, no CT Edmo Pinheiro. O time Catarinense, por sua vez, enfrenta o Juventude, no mesmo horário e data, no Estádio Municipal Homero Soldatelli.