Rodrygo faz comparação entre CT do Palmeiras e do Real Madrid e diz: "No Brasil, não sei se tem melhor"

A Seleção Brasileira voltou a utilizar o CT do Palmeiras para se preparar para seus jogos depois de três anos. A equipe comandada por Dorival Júnior teve três dias de treino na Academia de Futebol antes de ir a Santiago para enfrentar o Chile, pelas Eliminatórias. Atacante do Real Madrid, Rodrygo elogiou a estrutura do local e a comparou com a do seu clube na Europa.

"Sempre gosto muito de estar no Brasil, estar conhecendo estruturas novas. Aqui, no Palmeiras, foi muito legal, fomos recebidos muito bem, a estrutura é muito boa. Isso prova porquê o Palmeiras tem tido tanto sucesso nos últimos anos. Fica de exemplo para todos os outros clubes, quem tiver condição, tentar montar algo igual. O Palmeiras está de parabéns. Está no caminho muito bom. No Brasil, não sei se tem estrutura melhor. Tudo o que tem lá (no Real Madrid), tem aqui", declarou.

Ex-Santos, Rodrygo está no Real Madrid desde 2019 e tem sido presença constante na Seleção Brasileira. O atleta de 23 anos será um dos titulares do técnico Dorival Júnior para o duelo contra o Chile, que acontece nesta quinta-feira, às 21 horas, pela nona rodada das Eliminatórias Sul-Americanas para a Copa do Mundo de 2026.

Se por um lado, alguns membros da delegação brasileira tiveram o primeiro contato com as estruturas do CT, outros já estão acostumados ao lugar, como o casos do atacante Endrick, o gerente de seleções da CBF Cícero Souza e o goleiro Weverton. Os dois primeiros deixaram o clube há pouco tempo, enquanto Weverton ainda vive o dia a dia na Academia.

"Nos últimos anos, a gente começou uma revolução nos centros de treinamentos brasileiros. Mas o CT do Palmeiras, A Academia da Barra Funda é um orgulho para quem é palmeirense porque entrega a melhor preparação, a melhor recuperação, a melhor infraestrutura possível para o nível de exigência que é o jogo moderno. Jogo de muito impacto, movimentações, alternativas... Toda cientificidade que se encontra aqui dentro, que permite aferir o dia adia da rotina não só do jogador, mas do atleta, é muito importante para o resultado e para o produto final. Então, poder usufruir de tudo isso tem sido extremamente importante para a Seleção", disse Cícero Souza.

Cícero Souza deixou o cargo de gerente de futebol do Palmeiras no início deste ano depois de quase dez anos no clube. Revelado na base do Verdão, Endrick, por sua vez, deu adeus ao clube em maio deste ano para se apresentar ao Real Madrid,

"Elogiaram muito. Alguns ainda não conheciam. Isso vem muito de encontro com o que é o Palmeiras nos últimos anos. Hoje a seleção tem a oportunidade de se preparar em um dos melhores do CT do Brasil, sem dúvida nenhuma. Para mim, que vivo aqui todos os dia sé grande privilégio par eles, que estão conhecendo agora tenho certeza que estão muito felizes com toda estrutura que receberam ao chegar aqui", disse Weverton.

"Estamos desfrutando, aproveitando o que tem aqui dentro para poder desempenhar bem pela Seleção Brasileira, que é o que a gente quer", declarou Endrick.

Depois de enfrentar o Chile, o Brasil duela com o Peru, no Mané Garrincha, na próxima terça-feira, às 21h45. A Seleção tem dez pontos e ocupa o quinto lugar na tabela das Eliminatórias.