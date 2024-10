Rodrygo aprova CT do Palmeiras: 'Tudo que tem no Real Madrid, tem aqui'

Do UOL, em São Paulo

O atacante Rodrygo, da seleção brasileira e do Real Madrid, comparou o CT do Palmeiras à estrutura do clube espanhol.

O que aconteceu

Rodrygo disse que a estrutura do Palmeiras está no nível das instalações do Real: "Tudo que tem lá, tem aqui". O jogador deu a declaração durante a preparação do Brasil para os jogos desta Data Fifa.

O jogador elogiou o CT palmeirense, que definiu como exemplar. O atacante de 23 anos também destacou que o Alviverde está em um "caminho muito bom" e arriscou dizer que tem a melhor estrutura no futebol brasileiro.

O Palmeiras está em um caminho muito bom. Do Brasil, não sei se tem estrutura melhor. Tudo que tem lá [no Real Madrid] também tem aqui - afirmou o jogador, em vídeo publicado pelo Palmeiras. Rodrygo

Rodrygo, em coletiva na seleção brasileira Imagem: Rafael Ribeiro/CBF

Sempre gosto de estar no Brasil, conhecendo estruturas novas, e aqui no Palmeiras foi muito legal. Estrutura muito boa. Isso prova o motivo do Palmeiras tem tido tanto sucesso nos últimos anos. Fica de exemplo para os outros clubes, quem tiver condição, de montar algo igual. Está de parabéns e agradecer pela recepção, fomos muito bem tratados aqui.

A CBF ia usar o CT do Corinthians para os treinos, mas optou pela Academia de futebol. Em litígio com o Alvinegro paulista devido à mudança de data da semi da Copa do Brasil, a entidade temeu hostilidade e mudou o plano.