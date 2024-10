Renovações e contratações: Vasco define novidades para base

O Vasco trouxe boas notícias para as suas categorias de base. Nesta quinta-feira, o time carioca anunciou a renovação de contrato de um jogador e a chegada de reforços para as equipes sub-17 e sub-20.

O atacante André renovou o seu contrato com o Vasco. O novo vínculo do atacante, de 19 anos, agora é válido até dezembro de 2026.

Outros cinco jogadores chegam para reforçar as equipes de base do clube. O atacante Fernando, o meia Henrique e o zagueiro Walace são as novidades do sub-20. O trio assinou até setembro de 2025.

Os meias Elielson e Luan Roberto acertaram para jogar na equipe sub-17. A dupla aceitou um vínculo com o Vasco até setembro de 2027.