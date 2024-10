'Rei de Paris': Nadal se aposenta com recordes e hegemonia no saibro

Rafael Nadal vai se aposentador do tênis com uma carreira repleta de conquistas.

Recordes e prêmios

O espanhol foi o primeiro tenista a conquistar 22 Grand Slams — foi ultrapassado recentemente por Djokovic.

É o 'Rei de Paris', maior vencedor disparado em Roland Garros, com 14 títulos. Ele ostenta seis títulos a mais que o segundo maior vencedor do Grand Slam francês, Max Decugis.

Nadal é o maior nome da história do saibro, com 63 de seus 92 títulos no piso. Tem recorde 479 vitórias e apenas 48 derrotas no saibro, com sequência de 81 vitórias consecutivas (entre 2005 e 2007).

Foi o primeiro tenista profissional a completar o career grand slam duas vezes e ganhar dois ouros olímpicos. Ele ganhou em 2008 no simples e em 2016 nas duplas, tendo sido inclusive porta-bandeira da Espanha nas Olimpíadas do Rio.

Foi campeão de um torneio da ATP em 19 temporadas seguidas, entre 2004 e 2022. Esteve no top-10 do ranking por 912 semanas consecutivas, entre 2005 e 2023.

Também é o recordista de vitórias contra tenistas no topo do ranking, com 23. Além disso, é o quarto maior vencedor de simples na Open Era, com 1.075.

Foi eleito o tenista do ano da ATP cinco vezes, em 2008, 2010, 2013, 2017 e 2019.

Ganhou quatro prêmios no Laureus, o Oscar dos Esportes. Ele foi escolhido como esportista do ano em 2011 e 2021, como revelação em 2006 e também recebeu o prêmio de "comeback" em 2014.

O adeus de Nadal

O espanhol de 38 anos vai entrar em quadra pela última vez como profissional em novembro, na Davis Cup Finals, representando seu país. O torneio será disputado entre os dias 19 e 24 do próximo mês. Ele chegou à final da Davis Cup no início de sua trajetória, em 2004.

Nadal vinha sofrendo com problemas físicos nos últimos anos. Ele precisou abandonar competições no meio e despencou no ranking.

A realidade é que foram anos difíceis, especialmente esses dois últimos. Acho que não consegui jogar sem limitações. É uma decisão que obviamente é difícil, que demorei um pouco para tomar. Mas nesta vida tudo tem um começo e um fim, e acho que é o momento certo para acabar com o que tem sido uma carreira longa e mais bem-sucedida do que eu jamais poderia imaginar. Rafa Nadal

O espanhol passou 209 semanas como o tenista número 1 do mundo. Atualmente, está na 158 posição.

Ele é o segundo do 'Big 3' a encerrar a carreira, dois anos depois de Roger Federer. Com isso, Djokovic é o único do trio que segue na ativa.