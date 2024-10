Recuperado de lesão, Mayke treina normalmente e pode reforçar o Palmeiras após data Fifa

Na manhã desta quinta-feira, o Palmeiras deu sequência ao período de preparação durante data Fifa, antes de enfrentar o Juventude. O duelo da 30ª rodada do Campeonato Brasileiro está marcado para o dia 20 de outubro, no Estádio Alfredo Jaconi, em Caxias do Sul (RS), às 20 horas (de Brasília).

Após um aquecimento com futevôlei, o elenco realizou dois trabalhos técnicos de enfrentamentos em campo reduzido.

O técnico Abel Ferreira ganhou boa notícia na Academia de Futebol O lateral direito Mayke encerrou a transição física e participou de todo treino integrado ao restante do elenco. O atleta vinha sendo desfalque desde o final de agosto devido a uma lesão na panturrilha direita.

Dessa forma, Mayke terá condições de jogo para enfrentar o Juventude e reforçar o time palmeirense. Com isso, o Palmeiras está praticamente com o Departamento Médico zerado. Os atletas que seguem como baixas são o lateral Piquerez e o atacante Bruno Rodrigues, que se recuperam de cirurgias no joelho esquerdo.

Além da dupla no DM, o Palmeiras não terá o meio-campista Gabriel Menino à disposição. O camisa 25 cumprirá suspensão depois de receber cartão vermelho após o empate sem gols com o Red Bull Bragantino, no último sábado, após se envolver em confusão com Lucas Cunha, atleta do Massa Bruta.

Atualmente, o Palmeiras é o vice-líder, com 57 pontos, três atrás do Botafogo.