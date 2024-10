Quinteto contratado na última janela sofre para engrenar no Santos; veja situação de cada um

Visando encerrar o ano com bons resultados, o Santos contratou seis jogadores na última janela de transferências. Cinco deles, porém, ainda não conseguiram se firmar no elenco de Fábio Carille.

Renan, Luan Peres, Billy Arce, Laquintana e Yusupha Njie estão sofrendo para ganhar espaço. Deste quinteto, o que mais tem minutos é Laquintana.

O ponta uruguaio foi usado em seis partidas. Em duas saiu como titular. O desempenho, contudo, não agradou muito. Assim, ele costuma ser usado nas retas finais dos jogos.

O segundo desta lista como mais aparições é Billy Arce, com dois, ambos saindo do banco. Ao todo, o meia-atacante soma pouco mais de 35 minutos em campo. O equatoriano, aliás, não é relacionado desde a vitória de 1 a 0 sobre o Brusque, no dia 7 de setembro.

O zagueiro Luan Peres, por sua vez, até vem aparecendo no banco de reservas, porém só foi utilizado por Carille uma única vez. Ele entrou nos minutos finais do triunfo de 2 a 1 sobre o América-MG, em 15 de setembro.

Já Yusupha Njie ainda nem sequer foi relacionado para uma partida. O atacante gambiano chegou com algumas expectativas, contudo não teve nenhuma oportunidade de mostrar o seu futebol em jogos oficiais.

Renan, por fim, também ainda não estreou. O goleiro foi relacionado para um embate e acabou lesionando a panturrilha. Ele segue entregue ao departamento médico.

O único dos seis contratados na última janela de transferências que conquistou um espaço no time titular é Wendel Silva. O centroavante desbancou Julio Furch e já tem oito aparições, todas como titular, além de dois gols e três assistências.

Vice-líder da Série B, o Santos tem apenas mais oito jogos até o final da temporada. O próximo jogo é diante do Mirassol, no sábado, pela 31ª rodada. A bola rola no gramado da Vila Viva Sorte a partir das 18h30 (de Brasília).

Veja a situação de cada atleta contratado na última janela

Renan



Posição: goleiro



Jogos pelo Santos: 0 (0 titular/ 0 G/0 Ass)



Contrato: 31/12/2024

Luan Peres



Posição: zagueiro



Jogos pelo Santos: 1 (0 titular/ 0 G/0 Ass)



Contrato: 31/12/2027

Billy Arce



Posição: meia-atacante



Jogos pelo Santos: 2 (0 titular / 0 G / 0 Ass)



Contrato:

Laquintana



Posição: atacante



Jogos pelo Santos: 6 (2 titular)



Contrato: 31/12/2024 (emprestado pelo Red Bull Bragantino)

Yusupha Njie



Posição: atacante



Jogos pelo Santos: 0 (0 titular/ 0 G/0 Ass)



Contrato: 30/06/2025

Wendel Silva



Posição: atacante



Jogos pelo Santos: 8 (8 titular / 2 G / 3 Ass)



Contrato: 30/06/2025 (emprestado pelo Porto)