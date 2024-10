Próximo rival do Corinthians, Athetico-PR vive jejum na Série A, mas é o quinto melhor visitante

Próximo adversário do Corinthians, o Athletico-PR não vive uma fase das mais animadoras. O Furacão está em jejum no Campeonato Brasileiro e, com os resultados recentes, despencou na tabela de classificação.

O time paranaense não conquista uma vitória na Série A há nove rodadas. O último triunfo foi sobre o Cuiabá, no dia 28 de julho, há mais de dois meses. A equipe venceu por 2 a 1.

De lá para cá, o Athletico-PR sofreu seis derrotas e obteve três empates. Assim, caiu da oitava para a 15ª colocação do torneio e ingressou de vez na briga contra o rebaixamento. Neste momento, a distância para o Z4 é de só dois pontos.

Apesar de viver uma má fase, o Furacão tem motivos para acreditar em uma vitória sobre o Corinthians. Isso porque, mesmo na parte de baixo da tabela, a equipe é a quinta melhor visitante do Brasileirão.

O time possui um aproveitamento de 38% atuando fora de casa e só fica atrás do Internacional, Flamengo, Palmeiras e Botafogo. Ao todo, foram quatro triunfos, quatro empates e seis reveses em 14 partidas disputadas.

Agora sob o comando do ídolo Lucho González, o Athletico tenta reverter o cenário para se afastar da zona da degola. O duelo contra o Corinthians está marcado para o próximo dia 17, às 20h (de Brasília), na Neo Química Arena, válido pela 30ª rodada da Série A.

O Timão precisa de uma vitória urgentemente para escapar do Z4. No momento, o time do Parque São Jorge ocupa o 18º lugar da competição, com 29 pontos, e vem de um frustrante empate com o Internacional.

A equipe comandada por Ramón Díaz abriu vantagem duas vezes, mas tomou o empate do Colorado nos acréscimos. Desta forma, perdeu a chance de terminar a 29ª rodada fora da zona de rebaixamento.