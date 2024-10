Presidente do São Paulo se reúne com Zubeldía no CT e alinha metas para reta final do Brasileiro

O presidente do São Paulo, Julio Casares, compareceu ao CT da Barra Funda na manhã desta quinta-feira e se reuniu com o técnico da equipe, Luis Zubeldía.

O encontro, que não teve a presença de outros membros da diretoria ou da comissão técnica de Luis, não teve tom de cobrança, mas sim o intuito de alinhar expectativas e ajustar detalhes visando a reta final do Brasileiro. A informação foi publicada inicialmente pelo ge e confirmada pela Gazeta Esportiva.

Casares, ainda, deu respaldo a Zubeldía e reforçou o apoio ao trabalho exercido pela comissão técnica. O argentino se tornou alvo de críticas da torcida após as eliminações na Copa do Brasil e na Libertadores. O questionamento cresceu ainda mais após a derrota para o Cuiabá, no último sábado.

O presidente fez uma publicação em suas redes sociais e disse que o dia foi de "reuniões no CT". Porém, não divulgou maiores detalhes do encontro.

O São Paulo, no momento, está no quinto lugar do Brasileiro, com 47 pontos conquistados. A distância para o quarto colocado da competição, Flamengo, é de quatro pontos.

O Tricolor tem como objetivo principal desta temporada a classificação para a Libertadores do ano que vem. O grupo se reapresentou na última quarta-feira e já treina de olho no próximo compromisso, contra o Vasco.

O jogo está marcado para quarta-feira que vem, dia 16 de outubro, às 21h45 (de Brasília), no Estádio Brinco de Ouro, em Campinas. A partida é válida pela 30ª rodada do Campeonato Brasileiro.