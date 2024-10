Peru x Uruguai: veja prováveis escalações e onde assistir ao duelo pelas Eliminatórias Sul-Americanas

O Uruguai fecha a nona rodada das Eliminatórias Sul-Americanas para a Copa do Mundo de 2026, que será sediada em conjunto por EUA, Canadá e México, enfrentando o Peru nesta sexta-feira. A partida, às 22h30 (de Brasília), será no Estácio Nacional, em Lima, capital peruana. Os donos da casa fazem a pior campanha da competição, segurando a lanterna com apenas três pontos ganhos.

Onde assistir: a partida será transmitida pelo SporTV.

Com 15 pontos ganhos, na terceira colocação, o Uruguai vai bem dentro de campo, mas fora dele vive um momento de tensão. Luis Suárez, após se aposentar, e Canobbio, atacante do Athletico Paranaense, fizeram acusações sobre a forma como o técnico Marcelo Bielsa trata os atletas, inclusive reclamando de humilhações.

Biela tem evitado o assunto, assim como a Associação Uruguaia de Futebol, mas existe a expectativa de algum pronunciamento mais forte após o jogo. Nas vezes em que teve problemas com atletas, o treinador sempre respondeu coisas parecidas.

"Não precisa que nenhum jogador goste de mim, mas que joguem bem", costuma dizer Bielsa.

Pelo lado do Peru muitos cogitam a demissão do técnico Jorge Fossati em caso de uma derrota dos peruanos, já que a classificação para o Mundial parece cada vez mais distante. Ele não parece preocupado com isso.

"Nunca trabalhei com medo na minha carreira e nunca fiquei pensando que podem me mandar embora. A minha preocupação sempre é em desempenhar um bom trabalho e alcançar metas", revelou o comandante do time peruano.

As duas seleções não quiseram antecipar a escalação que pretendem mandar a campo, mas manterão a base que vem atuando no torneio.

Pelo regulamento das Eliminatórias as seleções se enfrentam todas contra todas em turno e returno e ao fim as seis melhores colocadas garantem vaga na Copa do Mundo de 2026. Já a sétima colocada terá uma oportunidade extra na repescagem mundial.

FICHA TÉCNICA



PERU X URUGUAI

Local: Estácio Nacional, em Lima (Peru)



Data: 11 de outubro de 2024 (Sexta-feira)



Horário: 22h30(de Brasília)



Árbitro: Facundo Tello (Argentina)



Assistentes: Ezequiel Brailovsky (Argentina) e Gabriel Chade (Argentina)



VAR: Germán Delfino (Argentina)

PERU: Pedro Gallese, Luis Abram, Carlos Zambrano, Miguel Araujo e Alexander Callens; Sergio Peña, Jesús Castillo, Piero Quispe e Andy Polo; Edison Flores e Alex Valera



Técnico: Jorge Fossati

URUGUAI: Sergio Rochet, Guillermo Varela, Manuel Ugarte, Santiago Bueno e Nahitan Nández; Federico Valverde, Nicolás Fonseca, Maximiliano Araújo e Giorgan De Arrascaeta; Cristian Olivera e Darwin Núñez



Técnico: Marcelo Bielsa