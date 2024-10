Paquetá recebe terceiro amarelo e desfalca o Brasil contra o Peru pelas Eliminatórias

A seleção brasileira não terá Lucas Paquetá para a próxima rodada das Eliminatórias para a Copa do Mundo de 2026. O meio-campista recebeu o terceiro cartão amarelo e está suspenso para o duelo com o Peru, na terça-feira (15).

O meia foi advertido ainda no começo da vitória de 2 a 1 do Brasil sobre o Chile, na noite desta quinta-feira (10), pela nona rodada do torneio, em Santiago.

Para a vaga de Paquetá, o técnico Dorival Júnior conta com Bruno Guimarães, Gerson ou Andreas Pereira.

Quarta colocada, a seleção brasileira enfrentará os peruanos na terça-feira, às 21h45 (de Brasília), no Estádio Mané Garrincha, em Brasília, pela 10ª rodada das Eliminatórias.